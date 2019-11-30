В Чапаевске загорелся ТЦ "Клеопатра"

В Чапаевске 30 ноября, около 16:40, начался пожар в торговом центре "Клеопатра" на ул. Черняховского, 20а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Приехавшие пожарные обнаружили, что горит чердак. Объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. В 17:06 возгорание локализовали, а в 17:16 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 50 кв. м, в том числе горело потолочное перекрытие.
Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 50 человек, из них пять детей.
Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки на третьем этаже в помещении кухни детской игровой комнаты.
В ликвидации пожара участвуют 83 человека и 26 единиц техники.
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о правилах безопасного поведения в торговых центрах:
— посещая ТЦ, нужно познакомится с планами эвакуации — они должны быть на видных местах;
— родителям необходимо хотя бы приблизительно запомнить планировку торгового центра и показать ребенку, в какую сторону выходить (в сторону лестницы или запасного выхода);
— посмотреть с детьми места со средствами для пожаротушения (покажите им — огнетушители);
— если вы почувствовали запах дыма, предупредите об этом других — не стесняйтесь кричать;
— позвоните по номеру 01 или 101, сообщите адрес и свою фамилию;
— бегите к специальным выходам, они светятся и подписаны — "Выход" (их можно найти по специальным указателям на стенах, обычно они зеленые с белым человечком);
— если задымление сильное, смочите водой или любой жидкостью что-нибудь из одежды, дышите через ткань, пригнитесь к полу, так как сильный дым обычно наверху;
— не пользуйтесь лифтами и эскалаторами, даже если вам кажется, что задымление небольшое;
— не поднимайтесь на верхние этажи.