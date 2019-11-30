В Чапаевске загорелся ТЦ "Клеопатра"

В Чапаевске 30 ноября, около 16:40, начался пожар в торговом центре "Клеопатра" на ул. Черняховского, 20а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Приехавшие пожарные обнаружили, что горит чердак. Объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. В 17:06 возгорание локализовали, а в 17:16 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 50 кв. м, в том числе горело потолочное перекрытие.

Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 50 человек, из них пять детей.

Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки на третьем этаже в помещении кухни детской игровой комнаты.

В ликвидации пожара участвуют 83 человека и 26 единиц техники.