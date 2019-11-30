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Пожары Происшествия

В Чапаевске загорелся ТЦ "Клеопатра"

ЧАПАЕВСК. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске 30 ноября, около 16:40, начался пожар в торговом центре "Клеопатра" на ул. Черняховского, 20а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Приехавшие пожарные обнаружили, что горит чердак. Объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. В 17:06 возгорание локализовали, а в 17:16 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 50 кв. м, в том числе горело потолочное перекрытие.

Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 50 человек, из них пять детей.

Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки на третьем этаже в помещении кухни детской игровой комнаты.

В ликвидации пожара участвуют 83 человека и 26 единиц техники.

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о правилах безопасного поведения в торговых центрах:

— посещая ТЦ, нужно познакомится с планами эвакуации — они должны быть на видных местах;

— родителям необходимо хотя бы приблизительно запомнить планировку торгового центра и показать ребенку, в какую сторону выходить (в сторону лестницы или запасного выхода);

— посмотреть с детьми места со средствами для пожаротушения (покажите им — огнетушители);

— если вы почувствовали запах дыма, предупредите об этом других — не стесняйтесь кричать;

— позвоните по номеру 01 или 101, сообщите адрес и свою фамилию;

— бегите к специальным выходам, они светятся и подписаны — "Выход" (их можно найти по специальным указателям на стенах, обычно они зеленые с белым человечком);

— если задымление сильное, смочите водой или любой жидкостью что-нибудь из одежды, дышите через ткань, пригнитесь к полу, так как сильный дым обычно наверху;

— не пользуйтесь лифтами и эскалаторами, даже если вам кажется, что задымление небольшое;

— не поднимайтесь на верхние этажи.

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