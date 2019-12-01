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Кино Культура

Декабрьская программа от Валерия Бондаренко "Страх высоты"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, какие фильмы представят в ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) в декабре в рамках авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".

3 декабря, в 19:00 — в рубрике "Не люблю" — кинолекторий по драме Марко Феррери "История обыкновенного безумия"/ Storie di ordinaria follia (Италия, Франция, 1981, драма, 108 мин., 18+). В главных ролях: Бен Газзара, Орнелла Мути, Сьюзен Тайррелл, Таня Лопер, Рой Броксмит.

17 декабря, в 19:00 — в рубрике "Люблю" состоится кинолекторий по комедии Джина Сэкса "Странная парочка"/ The Odd Couple (США, 1967, комедия, драма, мелодрама, 105 мин., 16+). В фильме снялся Джек Леммон ("В джазе только девушки", "Большие гонки", "12 разгневанных мужчин", "Спасите тигра"). Фильм номинировался на "Оскар" в 1969 г. ("Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж"). В главных ролях: Джек Леммон, Уолтер Мэттау, Джон Фидлер, Херб Эдельман, Дэвид Шайнер, Ларри Хайнс.

Стоимость билета: 150 рублей.

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