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Общество

Маршрут трамвая № 5 продлен до "Самара Арены"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со 2 декабря изменяется схема движения трамвайного маршрута № 5, сообщает ТТУ Самары.

С 8:00 до 17:00 он будет продлен до стадиона "Самара Арена". В дальнейшем время работы маршрута до стадиона будет увеличено. 

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