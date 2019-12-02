Маршрут трамвая № 5 продлен до "Самара Арены"

Со 2 декабря изменяется схема движения трамвайного маршрута № 5, сообщает ТТУ Самары.
С 8:00 до 17:00 он будет продлен до стадиона "Самара Арена". В дальнейшем время работы маршрута до стадиона будет увеличено.
Со 2 декабря изменяется схема движения трамвайного маршрута № 5, сообщает ТТУ Самары.
С 8:00 до 17:00 он будет продлен до стадиона "Самара Арена". В дальнейшем время работы маршрута до стадиона будет увеличено.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.