Создатель сети Puri в Самаре расскажет о тонкостях межнациональных коммуникаций

3 декабря гостями Школы межнациональных коммуникаций станут создатель сети Puri в Самаре Гига Каховский и доктор политических наук Наталья Мухаметшина. Встреча пройдет по адресу: Межвузовский гуманитарный музейный центр Самарского университета, ул. Академика Павлова, 1, корпус 22-в. Начало встречи в 18:00. Вход свободный.

Создатель популярной в городе сети грузинской кухни Puri Гига Каховский поделится с участниками проекта "Школа межнациональных коммуникаций" своим личным и профессиональным опытом межнационального общения.

На этой же встрече доктор политических наук, профессор кафедры философии Самарского государственного технического университета Наталья Мухаметшина обсудит со слушателями #ШМК2019 результаты недавнего социологического исследования в отношении мигрантов из государств Закавказья и Центральной Азии в Самарской области.

Подробнее о встрече у организаторов: vk.com/shmk_samara.