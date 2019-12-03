В Самарской области прогнозируется снег

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области будет преобладать морозная и без осадков погода. Однако к середине недели волновой циклон с запада принесет на Среднюю Волгу неустойчивую погоду со снегом и перепадами атмосферного давления. В последующем до конца рабочей недели ожидается ветреная погода, временами будет выпадать небольшой снег. Резких перепадов температуры воздуха не ожидается, сообщает Приволжское УГМС.