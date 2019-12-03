В Самарской области прогнозируется снег

В Самарской области будет преобладать морозная и без осадков погода. Однако к середине недели волновой циклон с запада принесет на Среднюю Волгу неустойчивую погоду со снегом и перепадами атмосферного давления. В последующем до конца рабочей недели ожидается ветреная погода, временами будет выпадать небольшой снег. Резких перепадов температуры воздуха не ожидается, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник, 3 декабря, днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.
В среду, 4 декабря, ночью снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Днем снег.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.
Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.
В четверг, 5 декабря, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Днем небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.