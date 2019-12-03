Тарифы на перевозки в пригороде Самары и по межгороду будут расти ближайшие три года

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и междугородном сообщении будут расти ближайшие три года. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области размещен на сайте правительства региона.

В 2020 г. стоимость проезда в пригородном сообщении будет рассчитываться исходя из тарифа 2,16 руб. за 1 км пути для взрослого пассажира и 0,32 руб. за ребенка. В 2021 г. тариф увеличат до 2,24/0,34 руб., а в 2022 г. — до 2,33/0,35 руб. за 1 км пути для взрослого и ребенка соответственно.

В междугородном сообщении департамент установил тарифы: 2,32/0,35 руб./км в 2020 г., 2,41/0,36 руб./км в 2021 г. и 2,51/0,38 руб. в 2022 г. за 1 км пути для взрослого и ребенка соответственно.