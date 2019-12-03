В Самаре может появиться аллея Маршалов Победы

Российское военно-историческое общество поддержало инициативу создать аллею Маршалов Победы, в разные годы служивших в Самаре/Куйбышева, и установить им бюсты. Об это в Twitter написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"В соответствии с положением о порядке создания памятных мест, инициатива об увековечении в г. Самара памяти советских маршалов будет вынесена РВИО на комиссию по реализации федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "культура" в части создания памятных мест, связанных с военной историей России", — говорится в ответе общества на обращение депутата, опубликованном в соцсети.

По словам Александра Хинштейна, сейчас рассматривается вариант размещения аллеи от площади Славы к храму св.Георгия. осуществить проект могут уже к 9 мая 2020 года.