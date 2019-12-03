"Художественный" покажет криминальную драму Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин"

В четверг, 5 декабря, в 19:00, киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" приглашает на премьеру криминальной драмы Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" / Motherless Brooklyn (2019, США, 18+).

Эдвард Нортон — американский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, трехкратный номинант на премию "Оскар". В своей новой картине он выступил в качестве режиссера, сценариста и исполнителя одной из главных ролей. Этот фильм он мечтал снять около 20 лет.

Картину "Сиротский Бруклин" критики называют "стильной детективной драмой". По сюжету, частный сыщик Фрэнк Минна занимается вызволением четырех сирот из приюта, но внезапно становится жертвой убийцы. Один из сирот Лайонел Эссрог (роль сыграл Эдвард Нортон) становится детективом и выходит на след девушки, которая практически в одиночку сражается с могущественным застройщиком Рэндольфом. Фильм снят по роману Джонатана Летема (1999), но действие перенесено в 1950-е годы, добавлены новые сюжеты и персонажи.

В фильме "Сиротский Бруклин" снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис.