В Самаре утвердили перечень будущих платных парковок

Во вторник, 3 декабря, в МКУ "Центр организации дорожного движения" ("ЦОДД") утвердили перечень мест, где в Самаре предполагается разместить платные парковки, сообщает пресс-служба городской администрации. В основном схема охватывает историческую часть областной столицы (Самарский, Ленинский, Октябрьский внутригородские районы), а также некоторые улицы в Железнодорожном районе.

Данный перечень к заседанию комиссии по вопросам создания и использования на платной основе парковок специально актуализировали. По сравнению с 2014 г. количество платных парковок в схеме увеличено до 6867.

Утвержденный комиссией перечень впоследствии будет выставлен на концессию. Концессионера определят в результате торгов. Он должен будет оборудовать и содержать парковки, следить за их использованием. Также концессионер должен будет создать все необходимые электронные программы, удобные горожанам, а также колл-центр и другую соответствующую инфраструктуру. Средства, которые концессионер будет отчислять в городской бюджет, определит соглашение (это тоже будет предметом конкурсной процедуры).

Важно отметить, что все материальные средства, которые будут поступать в результате реализации проекта платных парковок — собранные штрафы, средства от концессионера — планируют вкладывать в развитие системы городского общественного транспорта (пополнение парка новым подвижным составом, улучшение инфраструктуры, благоустройство остановок и др.). Предполагается, что после того, как проект заработает в полном объеме, городскую казну будут пополнять порядка 50 млн руб. ежегодно.

"Создание платных парковок — это направление, которое успешно развивается в городах-миллионниках. Чтобы наш город был привлекательным и комфортным, нужно и дальше идти по данному пути. Причем цены на парковки у нас будут одними из самых низких по сравнению, например, с Казанью и Нижним Новгородом, не говоря уже о столице. Предусмотрены специальные коэффициенты. Все будет зависеть от загруженности улично-дорожной сети, от адреса места, где разместится парковка. Где-то будет 30 рублей в час, где-то выше. Но в целом стоимость парковки будет ниже, чем в других больших городах, где эта модель уже работает. Проработаем и возможность резидентных разрешений, чтобы человек, живущий в конкретном месте, мог пользоваться правом парковки на льготных условиях. Также, возможно, будут абонементы с учетом пролонгированного использования парковки в течение суток", — пояснил глава городского департамента транспорта Сергей Маркин.

В частности, предложено более детально проработать время платного периода работы таких парковок.

"Продолжим обсуждать наиболее важные составляющие. Например, будем дорабатывать концепцию относительно парковок возле больниц, школ, детских садов, других социальных учреждений. Также особое внимание нужно обратить на места для инвалидов, чтобы они не простаивали, пока другие парковочные места заняты", — отметил заместитель председателя гордумы Сергей Рязанов.

Это не последнее заседание комиссии — по мере необходимости все вопросы будут обсуждаться поадресно, поквартально, с учетом наличия массовой застройки, возможности освоения территорий и т. д., то есть дифференцированно, в зависимости от инфраструктурной составляющей и, в том числе, планов на комплексный ремонт дорог. Если комиссия примет решение о том, что на той или иной улице платная парковка нецелесообразна, ее удалят из утвержденного перечня.

Создание платных парковок включено в проект "Умный город" в рамках нацпроекта.

Ожидается, что пиком активности в процессе создания платных парковок в Самаре станет лето 2020 г., когда уже будут приняты все необходимые законодательные изменения.

Вместе с тем, останутся и бесплатные парковочные пространства, в том числе, в центральной части Самары.