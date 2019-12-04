В Самару приедет представлять свой новый фильм режиссер Даниил Зинченко

В ЦРК "Художественный" 6 декабря приедет режиссер Даниил Зинченко - представлять свой новый фильм "Тиннитус"(18+).

Фильм посвящен индустриальной музыке как способу говорить о смерти. Основой фильма служит беседа композитора Евгения Вороновского и исследователя музыки Дмитрия Васильева, в которой они говорят о музыкантах 1990-х и 2000-х, работавших с темой смерти.

"Опасная область действия, которую выбрали для себя эти художники звуков, поглотила их и уничтожила. На фоне этого один из персонажей фильма погибает при весьма неоднозначных обстоятельствах. Реальная смерть материализуется из разговоров о ней, и фильм начинает меняться, обрастая новыми персонажами, историями и смыслами", - говорится в описании фильма.

После премьеры фильма можно будет поговорить и задать вопросы режиссеру.

Организаторы предупреждают, что количество мест в кинозале ограниченно (всего 50 билетов) и что на входе в зал будет действовать FC/DC. Цена билетов - 330 рублей, они уже в продаже.