В Самару приедет представлять свой новый фильм режиссер Даниил Зинченко

В ЦРК "Художественный" 6 декабря приедет режиссер Даниил Зинченко - представлять свой новый фильм "Тиннитус"(18+).
Фильм посвящен индустриальной музыке как способу говорить о смерти. Основой фильма служит беседа композитора Евгения Вороновского и исследователя музыки Дмитрия Васильева, в которой они говорят о музыкантах 1990-х и 2000-х, работавших с темой смерти.
"Опасная область действия, которую выбрали для себя эти художники звуков, поглотила их и уничтожила. На фоне этого один из персонажей фильма погибает при весьма неоднозначных обстоятельствах. Реальная смерть материализуется из разговоров о ней, и фильм начинает меняться, обрастая новыми персонажами, историями и смыслами", - говорится в описании фильма.
После премьеры фильма можно будет поговорить и задать вопросы режиссеру.
Организаторы предупреждают, что количество мест в кинозале ограниченно (всего 50 билетов) и что на входе в зал будет действовать FC/DC. Цена билетов - 330 рублей, они уже в продаже.
Даниил Зинченко - художник и режиссер. Дебютировал в кино в качестве актера в фильмах Евгения Юфита "Деревянная комната" (1995) и "Серебряные головы" (1998). Окончил Московскую школу фотографии и мультимедиа им. Родченко (мастерская Кирилла Преображенского). Зинченко выступил режиссером нескольких фильмов, среди которых - "50" (совместно с Тихоном Пендюриным, 2018), "Россия как сон" (совместно с Андреем Сильвестровым и еще с 22 авторами, 2016), "Эликсир" (2015). Участвовал в Архитектурной венецианской биеннале (2018), Фестивале кино восточной Европы goEast (2017), 66 Берлинском кинофестивале (2016) и Московском международном кинофестивале (2012, 2014). Победитель фестиваля "Дух огня" в номинации "Короткий метр" с фильмом "Манифест" (в соавторстве с Тихоном Пендюриным, 2019).