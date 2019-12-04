Со следующего года стоимость проезда в Самаре может увеличиться на 1 рубль

В среду, 4 декабря, в мэрии Самары прошло рабочее совещание, на котором представители гордумы, общественной палаты города, областной Федерации профсоюзов и другие активные общественники обсудили вопрос индексации стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, до настоящего времени стоимость проезда менялась с 1 января 2019 года, а до этого тарифы и вовсе не повышались три года.

Со следующего года предложено повысить тариф на 3,6%, то есть на 1 рубль, что составит 29 рублей за 1 поездку — при условии оплаты по безналичному расчету. При этом категория жителей, оплачивающих проезд с помощью электронных сервисов, постоянно растет. Предлагается ввести отдельный тариф в размере 32 руб. — при приобретении билета за наличный расчет. Этой услугой преимущественно пользуются те пассажиры, которые ездят не часто, или гости города.

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в случае индексации тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте Самары в дальнейшем будут "заморожены" на 2 года.

"Минимальное повышение на 3,6% за такой большой период — это достижение нашего города, и при этом это стимулирование перехода на безналичный расчет. А безналичный расчет не только улучшает работу всей банковской структуры — это и уход от коррупции, это быстрота обслуживания пассажиров", — считает председатель Общественной палаты г. о. Самара Сергей Семченко.

Безлимитная карта, согласно предложению на 2020 год, может подорожать на те же 3,6% — тогда ее стоимость составит 1865 рублей. Постоянным пассажирам удобнее совершать неограниченное количество поездок в течение месяца. И чем больше поездок в месяц, тем дешевле стоит 1 поездка (так, при 90 поездках в месяц 1 поездка обойдется в 20 рублей 70 копеек).

На 1 рубль планируется увеличить стоимость разовой льготной поездки по карте школьника ("безлимитка" подорожает на те же 7%).

По студенческой карте льготная поездка будет обходиться в 16 рублей (увеличение — на 1 рубль 40 копеек), по "безлимиту" — 800 рублей, вместе с тем власти нацелены сохранить тарифы на 20 и 40 поездок.

"Я считаю, что те предложения, которые администрация города вынесла на обсуждение, экономически обоснованы. Грамотный подход по разделению на безналичный расчет и наличный расчет дает каждому гражданину право выбора. Важно также, что стоимость социальной карты не повышается", — прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты Самары Алексей Чигенев.

"С вводом дифференцированной стоимости проезда за наличный и безналичный расчет горожане получат стимул к приоритетной безналичной оплате. Использование банковских и транспортных карт позволит снизить расходы на инкассацию, ускорить процесс обилечивания пассажиров и в целом сделать процесс оплаты более удобным", — отметил заместитель главы администрации Самары — руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин.

В ходе обсуждения прозвучали инициативы относительно поддержки социально незащищенных слоев населения.

"Сейчас на проработку взят вопрос о возможности в заявительном порядке многодетным семьям получить специальную адресную транспортную карту, которая позволит передвигаться бесплатно и совершать при этом неограниченное количество поездок", — рассказал председатель думы Самары Алексей Дегтев.

Подчеркнем, что изменение стоимости проезда для обладателей социальных карт жителя Самарской области, как и при предыдущей индексации, не рассматривается — такая "сезонка" все так же будет обходиться в 270 рублей. Социальными картами пользуются 39% пассажиров — это пенсионеры и другие льготники.

После обсуждения с представителями общественности тема индексации стоимости проезда будет рассмотрена на городской тарифной комиссии.

В рамках развития системы городского транспорта в ближайшее время планируется

закупка подвижного состава — 364 единиц, в том числе 152 трамваев, 100 автобусов, 72 троллейбусов, 40 электробусов;

в период до 2023 года закупить 22 вагона метро (первый поезд прибудет в Самару уже летом 2020 года) и капитально отремонтировать еще 24;

сформировать транспортно-пересадочные узлы у стадиона "Самара Арена" и вблизи железнодорожной станции "Пятилетка";

строительство "левого поворота" трамвайных путей с ул. Ново-Вокзальная на ул. Ставропольская;

запуск троллейбусной линии по ул. Куйбышева от ул. Пионерская до ул. Комсомольская, далее по ул. Комсомольская до ул. Чапаевская и далее по Фрунзенскому мосту.

Годовой пассажиропоток составляет порядка 180 млн человек. Льготные категории граждан (около половины пассажиров) оплачивают проезд ниже его себестоимости.

Участники совещания отметили, что даже при условии индексации цены на проезд в Самаре останутся одними из самых низких, в том числе по сравнению с тарифами в других городах ПФО. К примеру, дороже проезд в Уфе, Омске (30 руб. по состоянию на текущую дату), в Казани (31 руб.), в Екатеринбурге (стоимость проезда в метрополитене подняли до 32 руб.), в Санкт-Петербурге (40 руб. — наземный транспорт, 45 руб. — метро), в Москве (55 руб.).