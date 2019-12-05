16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ближайшие дни в Самарской области ожидается мокрый снег и гололедица Ж/д вокзал Самары занял вторую строчку в рейтинге самых уродливых зданий России Ильи Варламова На последней миле у "Самара Арены" откроется "Олимпийская Деревня" В Волгаре вновь зафиксировано четырехкратное превышение ПДК сероводорода В ТК "Гудок" пройдет фестиваль собак

Общество

Ж/д вокзал Самары занял вторую строчку в рейтинге самых уродливых зданий России Ильи Варламова

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Известный российский блогер Илья Варламов составил свою подборку 100 самых уродливых зданий России. Вторую строчку рейтинга занял железнодорожный вокзал Самары.

Фото: Архив «ВН»

"Сегодня я приготовил для вас нечто ужасное! Сегодня мы будем изучать самые страшные и бездарные здания России", - говорится в начале поста.

Как пишет блогер, "существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства. Она, во-первых, очень долговечна: ... будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. Во-вторых, от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. В-третьих, у архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали еще в 90-е. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов... Итак, вы присутствуете на параде архитектурных уродцев, которые своим существованием оскверняют наши города. Поехали!".

Одним из самых безвкусных зданий блогер считает железнодорожный вокзал Самары, который он вынес на вторую строчку рейтинга.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5