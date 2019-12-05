Ж/д вокзал Самары занял вторую строчку в рейтинге самых уродливых зданий России Ильи Варламова

Известный российский блогер Илья Варламов составил свою подборку 100 самых уродливых зданий России. Вторую строчку рейтинга занял железнодорожный вокзал Самары.

"Сегодня я приготовил для вас нечто ужасное! Сегодня мы будем изучать самые страшные и бездарные здания России", - говорится в начале поста.

Как пишет блогер, "существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства. Она, во-первых, очень долговечна: ... будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. Во-вторых, от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. В-третьих, у архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали еще в 90-е. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов... Итак, вы присутствуете на параде архитектурных уродцев, которые своим существованием оскверняют наши города. Поехали!".

Одним из самых безвкусных зданий блогер считает железнодорожный вокзал Самары, который он вынес на вторую строчку рейтинга.