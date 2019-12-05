В ближайшие дни в Самарской области ожидается мокрый снег и гололедица

По сведению Гидрометцентра России в первой декаде декабря средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 3º, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг днем, 5 декабря, синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.

В пятницу, 6 декабря, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, туман, гололед.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, туман, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.

В субботу, 7 декабря, ночью без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица. Днем облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.