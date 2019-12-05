За 50 лет в детский сад "Теремок" в Суходоле подготовил к школе больше шести тысяч воспитанников

В этом году жители Суходола отметят сразу две важные даты, которые стали ключевыми для развития посёлка. Полвека исполнится со дня открытия школы №1, она открыла свои двери для учеников в декабре 1969 года. А 1 сентября ровно 50 лет назад первые дошкольники пришли в детский сад "Теремок". За свою историю он выпустил около шести тысяч воспитанников, это — больше трети всего населения Суходола.

В жизни не так много мест, где человек чувствует особую связь со своей малой родиной, где каждая травинка кажется родной, деревья остаются большими, каждый кирпичик здания — знакомым. Всё потому, что здесь прошло детство, здесь формировались первые навыки творчества и здесь были заложены первые основы будущей жизни. Таковым для многих жителей посёлка Суходол является детский сад "Теремок", который в памяти навсегда останется как дом доброго детства.

Суходольские старожилы сегодня вспоминают, как трудно было устроить ребёнка в детский сад в середине 60-х годов. Направление давали только тем, у кого не было бабушки или дедушки. А потому вполне возможно представить себе, какое значение для посёлка имело завершение строительства нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 130 дошколят. 1 сентября 1969 года его стены наполнили детские голоса. Событие не просто экстраординарное: интерьер, игрушки, новая мебель, благоустроенные площадки — тогда всё это казалось сказкой, которая стала былью.

В садик пришли молодые педагоги, для которых он стал практически вторым домом. Одна из тех, кто создавали историю суходольского "Теремка", — Валентина Шамова сегодня вспоминает: "Я помню по именам и по голосам всех своих воспитанников, каждый ребёнок неповторим, это — целый мир, отзывающийся на всё, что делают и говорят взрослые. С детьми нельзя разговаривать всуе, они впитывают каждое слово. Такого же мнения придерживались и другие коллеги. Коллектив у нас был очень дружный, как одна семья, друг друга жалели, делились всем, что было".

За 50 лет в детский сад "Теремок" подготовил к школе больше шести тысяч воспитанников. Выпускники учреждения сегодня приводят сюда своих детей и внуков, зная, что здесь их не просто накормят, умоют, уложат спать, вовремя прочитают сказку, в "Теремке" им отдадут частицу души, а воспитатель будет для них как вторая мама.

Современные дети требуют новых подходов к воспитанию. Они уверенно держат в руках гаджеты ещё до того, как начинают говорить, и уже с самого раннего возраста знают о своих правах. Педагоги считают, что новое поколение чувствует себя более свободным, а это значит, что и возможностей для творческой самореализации у них больше. Программу занятий воспитатель составляет, ориентируясь за запросы детства.

"Я работаю в детском саду "Теремок" два года, и мне всё очень нравится. Нужно идти в ногу со временем, чтобы быть ближе к детям, — рассказывает о своей работе молодой педагог Диана Шестопалова. — Программу мы выбираем в соответствии с потребностями детей".

Дети всегда с радостью принимают спортивные и познавательные квесты, сюжетно-ролевые игры, подготовку праздников, занимательные научные эксперименты.

"Я хотел приготовить неньютоновскую жидкость дома, но не нашёл нужного порошка, — рассказывает воспитанник старшей группы Артём Родионов, — а здесь нам показали, как капельки катаются по ладони. Мы еще делали космос в банке. В детском саду мне очень нравится: тут много друзей, а дома во дворе всё уже в школу ходят".

В суходольском "Теремке" уверены, что в каждом ребёнке живёт свой маленький Моцарт, и раскрыть его необходимо уже в раннем возрасте. Здесь, на занятиях ребята делают первые шаги к творчеству, которое впоследствии может стать призванием.

"Воспитание — дело нелёгкое, каждый ребёнок приходит в детский сад со своим характером, педагог — профессия, которая требует непрерывного совершенствования, ведь к каждому ребёнку нужен особый подход, — делится опытом заведующая детским садом Татьяна Евсеева. — В "Теремке" сложился молодой работоспособный творческий коллектив, любящий детей, болеющий душой за свое дело".

Сегодня "Теремок", как и другие детские сады в Суходоле, является структурным подразделением образовательного центра — школы №1. В этом году она тоже отмечает полувековой юбилей: учебное заведение открыли в декабре того же 1969 года. Ещё с тех пор детские сад работает в одной связке со школой.

"Детский сад "Теремок" является важным звеном в системе образования Сергиевского района, — поясняет директор школы Татьяна Соломонова. — Я сама — воспитанница этого детского сада, и хорошо знаю традиции, которые были заложены основателями. Здесь всегда очень тёплая атмосфера, компетентные педагоги дают хорошую основу для дальнейшего обучения ребёнка. Детский сад развивается, отрадно, что нынешнее поколение воспитателей умело сохраняет и поддерживают положительный имидж дошкольного учреждения".

Как и 50 лет назад воспитанники каждое утро приходят в свои группы, где их всегда ждут вторые мамы, которые сумеют утешить, понять и принять такими, какие они есть, словом, подарить ему частицу своего сердца. Ведь как известно, чем больше любви отдавать людям, тем больше её прибывает. И тогда для каждого навсегда останется в памяти детство, когда жизнь была безоблачной как в сказочном волшебном "Теремке".