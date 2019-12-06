16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К 2035 г. появится скоростная трасса Самара - Саратов - Волгоград - Краснодар Новый мост через р. Сок будет строить "Самаратрансстрой" Минтранс начал поиски подрядчика для строительства второй очереди Фрунзенского моста В Самаре ищут подрядчика для нового моста через р. Сок Стартовало строительство Климовского моста

Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон открыл первый Experience store в Москве

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МегаФон открыл первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов в торговом центре "Метрополис". Это очередной шаг в модернизации розничной сети компании. Уже в первые недели работы Experience store демонстрирует более высокие продажи мобильного оборудования, портативной техники и аксессуаров по сравнению с традиционными салонами.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Experience store — новый формат салонов продаж. Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи МегаФона. Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах — покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником. Магазин оснащен интерактивными ценниками. Оплатить покупки можно на кассах самообслуживания.

Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям "умного" дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты "умного" дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены не только популярные смартфоны, но и взрослые и детские часы, фитнес-трекеры и другие товары.

Открытие Experience store — новый этап в реализации стратегии компании по модернизации розничной сети. Ожидается, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, товарооборот увеличится более чем в пять раз, а маржинальность чека — на 5,1 п. п. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок. В рамках стратегии будет открыто несколько Experience stores, следующий появится в ТЦ Columbus. После подведения итогов работы будет принято решение о масштабировании формата.

"Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их — и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы", — отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

Модернизация розничной сети МегаФона за счёт внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году. До конца этого года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем — еще 300 магазинов. Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновлённых салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30‑40%, а средний чек — на 8 п. п. Скорость обслуживания увеличилась в два раза.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5