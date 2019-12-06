16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс МС-13" успешно стартовала с Байконура Самарская ракета успешно вывела на орбиту военный спутник РКЦ "Прогресс" приступил к испытаниям "Союз-5" Минобороны предъявило РКЦ "Прогресс" иск на 2,1 млрд рублей РКЦ "Прогресс" начал работы по унификации "Союза-2"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарская ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс МС-13" успешно стартовала с Байконура

БАЙКОНУР. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 6 декабря, в 13:34:11 с площадки № 31 космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13".

Зафиксировано штатное раскрытие антенн и панелей солнечных батарей.

После отделения "грузовика" от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции (МКС) приступили к управлению его полетом.

Сближение грузового корабля "Прогресс МС-13" с МКС и причаливание к стыковочному отсеку "Пирс" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажа — космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Скрипочки. Стыковка запланирована на 9 декабря 2019 года в 14:38. 

Корабль доставит на Международную космическую станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы "Родник" и стандартные рационы питания.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5