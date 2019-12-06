Самарская ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс МС-13" успешно стартовала с Байконура

В пятницу, 6 декабря, в 13:34:11 с площадки № 31 космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13".

Зафиксировано штатное раскрытие антенн и панелей солнечных батарей.

После отделения "грузовика" от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции (МКС) приступили к управлению его полетом.

Сближение грузового корабля "Прогресс МС-13" с МКС и причаливание к стыковочному отсеку "Пирс" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажа — космонавтов Роскосмоса Александра Скворцова и Олега Скрипочки. Стыковка запланирована на 9 декабря 2019 года в 14:38.

Корабль доставит на Международную космическую станцию запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы "Родник" и стандартные рационы питания.