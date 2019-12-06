16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Может работать при +10: около "Меги" открылся новый каток В день матча "Крылья Советов" - "Урал" будет работать трамвайный маршрут S5 Самара - третья в рейтинге самых "кошачьих" городов России Повреждение теплосети в Самаре затронуло 116 домов Самарец просит провести проверку по факту того, что врачи заставили снимать гипс самостоятельно

Общество

Самарская филармония покажет новогодние детские спектакли

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской филармонии детей ждут на новогодние спектакли.

"Оловянный солдатик и Прекрасная балерина, или История, рассказанная в новогоднюю ночь"

Музыкальная сказка с персонажами произведений Ганса Христиана Андерсена. В спектакле участвуют взрослые и дети, куклы и другие игрушки, а также музыканты.

В спектакле заняты артисты Самарской филармонии, Муниципального театра "Задумка" и Центральной хореографической школы.

Представления состоятся 24 декабря в 11:00 и 14:00, 25 декабря в 11:00 и 14:00, 30 декабря в 11:00.

Детский новогодний проект Аллы Духовой - "Волшебная планета TODES"

Невероятно красивая танцевальная история, переносящая в реальность любимые сказки. Сказка о преданных друзьях, о том, как важно не отступаться от своей мечты и о том, что добро всегда побеждает зло.

Представления состоятся 3 января в 11:00 и 14:00, 4 января в 11:00 и 14:00, 5 января в 11:00 и 14:00.

За 40 минут до начала представления гостей ждут игры с аниматорами, сюрпризы, новогодний духовой оркестр, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5