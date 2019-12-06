Самарская филармония покажет новогодние детские спектакли

В Самарской филармонии детей ждут на новогодние спектакли.

"Оловянный солдатик и Прекрасная балерина, или История, рассказанная в новогоднюю ночь"

Музыкальная сказка с персонажами произведений Ганса Христиана Андерсена. В спектакле участвуют взрослые и дети, куклы и другие игрушки, а также музыканты.

В спектакле заняты артисты Самарской филармонии, Муниципального театра "Задумка" и Центральной хореографической школы.

Представления состоятся 24 декабря в 11:00 и 14:00, 25 декабря в 11:00 и 14:00, 30 декабря в 11:00.

Детский новогодний проект Аллы Духовой - "Волшебная планета TODES"

Невероятно красивая танцевальная история, переносящая в реальность любимые сказки. Сказка о преданных друзьях, о том, как важно не отступаться от своей мечты и о том, что добро всегда побеждает зло.

Представления состоятся 3 января в 11:00 и 14:00, 4 января в 11:00 и 14:00, 5 января в 11:00 и 14:00.

За 40 минут до начала представления гостей ждут игры с аниматорами, сюрпризы, новогодний духовой оркестр, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки.