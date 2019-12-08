Самый совершенный робот в мире "Энштейн" с искусственным интеллектом будет презентован в Самаре

В Самаре с 21 декабря можно будет ознакомиться с антропоморфным роботом Энштейн. "Энштейн" оснащен искусственным интеллектом, демонстрирует человеческие эмоции и ведет непринужденные беседы.

Робот имеет 18 подвижных точек лица и три степени свободы движения головы, за эмоции Энштейна отвечают 29 сервоприводов. Робот на 80% сделан из отечественных компонентов. Технология разработана пермской компанией Promobot — крупнейшим производителем автономных человекоподобных роботов на территории Северной и Восточной Европы.

Специалисты компании создали собственную запатентованную конструкцию, которая позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека. Это позволяет максимально реалистично имитировать ее.

Энштейн копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Базу для общения создатели собирали пять лет.

Познакомится с этим удивительным роботом сможет каждый посетитель Большого Фестиваля Роботов. Фестиваль будет проходить в Самаре в "Аврора-Молл" с 21 декабря.