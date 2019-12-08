В Самарской области на дорогах в ближайшие дни будет гололедица

В Самарской области осадки прекратятся, ветер постепенно ослабеет, а температура воздуха в ночные часы будет устойчиво отрицательной, в дневные - вблизи нулевой отметки. На дорогах произойдет образование гололедицы, сообщает Приволжское УГМС.
В воскресенье днем, 8 декабря, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.
В понедельник, 9 декабря, ночью без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.
Во вторник, 10 декабря, ночью без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.
Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.