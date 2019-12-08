В Самарской области на дорогах в ближайшие дни будет гололедица

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В Самарской области осадки прекратятся, ветер постепенно ослабеет, а температура воздуха в ночные часы будет устойчиво отрицательной, в дневные - вблизи нулевой отметки. На дорогах произойдет образование гололедицы, сообщает Приволжское УГМС.