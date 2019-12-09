В Школе межнациональных коммуникаций прошла авторская игра

Игропрактики центра обучения "ПРАТОН" Татьяна Мокшина и Анна Сеглина провели авторскую игру "Я — бренд. Звезда по имени Солнце" для участников проекта "Школа межнациональных коммуникаций" #ШМК2019.

"Задача игры "Я — бренд. Звезда по имени Солнце", разработанной в центре обучения "ПРАТОН", — выявить уникальность личности. Она позволяет выстроить личный бренд, что так необходимо современному человеку, который живет, учится, работает, творит в системе межнациональных коммуникаций, в системе отношений "я и другие", — комментирует Татьяна Мокшина.

Участники #ШМК2019 также узнали, как тренируется эмоциональный интеллект, — на примере одноимённой игры-тренажера. Проигрывая типовые и частные жизненные ситуации, игроки наглядно поработали с четырьмя составляющими компетенции "Эмоциональный интеллект": осознание своих эмоций, умение грамотно их выражать, понимание эмоций других людей и умение грамотно на них отвечать.

Одна из участниц проекта, тренер по развитию эмоционального интеллекта, семейный терапевт Мария Межевич, поделилась своим микроисследованием в отношении базовых и социальных эмоций в разных странах. Вывод сводится к очень важному для Школы межнациональных коммуникаций тезису: мы можем происходить из разных уголков планеты, быть разных оттенков кожи, говорить на разных языках и быть носителями разных национальных культур, но в самых базовых наших проявлениях мы чрезвычайно похожи.

Финальное занятие #ШМК2019 состоится 10 декабря. Оно завершится круглым столом и вручением сертификатов.

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