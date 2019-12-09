Порог дохода, дающего право на получение льготниками ЕДВ, увеличат

В Самарской области с января 2020 г. планируется пересмотреть критерий нуждаемости, который дает право на получение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) неработающим ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным. С такой законодательной инициативой выступил губернатор Дмитрий Азаров.

С января 2019 г. критерий был установлен на уровне 21 747,12 рубля. Льготники, чья пенсия превышала эту сумму, не имеют права на ЕДВ.

Однако из-за того, что в январе 2020 г. будет проведена индексация пенсий неработающих граждан на 6,6% более 20,5 тыс. человек потеряют право на получение выплат. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Глава региона предложил губернской думе увеличить критерий нуждаемости также на 6,6% — до 23 075,83 рубля, что позволит сохранить право на получение ЕДВ льготникам, чья пенсия будет проиндексирована.