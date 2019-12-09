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Общество

Самарская область на 16 месте в рейтинге Трезвости Регионов-2019

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На протяжении пяти лет Федеральный проект "Трезвая Россия" ежегодно проводит уникальное экспертно-аналитическое исследование антиалкогольной работы каждого из 85 субъектов Российской Федерации, которое выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от злоупотребления и незаконного оборота алкогольной продукции.

Ранее аналогичные рейтинги трезвости регионов готовились, презентовались и публиковались в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Поэтому сегодня благодаря осуществлению регулярного экспертного общественного мониторинга состояния региональной антиалкогольной политики стало возможным проследить пятилетнюю динамику "трезвости" каждого из регионов Российской Федерации системно и непредвзято.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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