Самарская область на 16 месте в рейтинге Трезвости Регионов-2019

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На протяжении пяти лет Федеральный проект "Трезвая Россия" ежегодно проводит уникальное экспертно-аналитическое исследование антиалкогольной работы каждого из 85 субъектов Российской Федерации, которое выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от злоупотребления и незаконного оборота алкогольной продукции.