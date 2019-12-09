В Самаре с 14 по 16 декабря пройдет Фестиваль немецкого кино

В Самаре с 14 по 16 декабря в кинотеатре "Вертикаль" пройдет Фестиваль немецкого кино (18+). В 2019 г. он будет посвящен 30-летию со дня падения Берлинской стены. Организаторами кинопоказов выступит Германский центр в Самаре.

Программа фестиваля:

14 декабря (суббота), 19:00. Traumfabrik ("Фабрика грез", 2019) режиссер Мартин Шрайер. Действие фильма происходит в 1961 году. Молодой студент из ГДР пытается воссоединиться с французской девушкой, которую он любит, после того как они были разделены только что построенной Берлинской стеной. Показ на немецком языке с русскими субтитрами, 120 минут.

15 декабря (воскресенье), 17:00. Barbara ("Серебряный медведь" Берлинского фестиваля, 2012). От режиссера Кристиана Петцольда со звездой немецкого кино Ниной Хосс. Показ на немецком языке с русскими субтитрами, 100 минут.

16 декабря (понедельник), 18:00. "Рыцарь без доспехов" (1937 года) — оммаж немецкой актрисе и певице Марлен Дитрих. Режиссер — Жак Фейдер. Действие фильма происходит частично в Самаре, где героиня Марлен проводит время в городе на Волге. Показ на русском языке, 102 минуты. Перед началом фильма 30-минутная лекция от телеведущего и автора программы "Окно в кино" на канале "Санкт-Петербург" Андрея Смирнова и специалиста по творческому наследию актрисы Марлен Дитрих Алексея Прокаева.

16 декабря (понедельник), 19:00. "Берлинский синдром" (программа 67-го Берлинале), режиссер Кейт Шортланд, с популярным немецким актером Максом Римельтом в главной роли. Показ на русском языке, 111 минут.

Билеты на все сеансы уже можно приобрести в кинотеатре и на сайте "КиноВертикали". Цена билетов 150 рублей.



