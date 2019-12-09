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Общество

Владимир Василенко пригрозил "полетом" главе департамента горхозяйства Самары

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко в Twitter раскритиковал работу главы департамента городского хозяйства и экологии Александра Сафронова из-за разбитой ул. Гвардейской.

К Василенко обратился местный житель и рассказал о том, что горожане с весны просят заменить дорожную одежду на Гвардейской. Однако сезон окончен, дорога по-прежнему в плачевном состоянии, а в плане ремонта на 2020 г. она окажется лишь в случае дополнительного финансирования. Отметим, что в этой же переписке в начале апреля Владимир Василенко лично ставил задачу департаменту: "включайте в лист ожидания (дополнительных работ) 2019 г. и в основной план 2020 г.".

"Сафронову А.А. — Либо ты в 2020 г. полетишь, либо Гвардейская окажется в плане", — отреагировал на последние жалобы самарцев вице-мэр.

Спустя несколько часов департамент городского хозяйства и экологии отчитался о включении ул. Гвардейской в план ремонта на 2020 год.

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