Движение по ул. Ташкентской в Самаре планируют открыть в конце декабря

Движение по ул. Ташкентской от Московского шоссе в Самаре ориентировочно откроют в конце декабря. Это следует из переписки областного минтранса с ТТУ Самары в Twitter.

На вопросы о горожан о сроках открытия дороги в ведомстве уточнили, что это возможно лишь после ввода в эксплуатацию трамвайной линии.

"Документы проходят проверку в Госинспекции по строительному надзору. Ориентировочно, к концу декабря 2019 проверка будет закончена, тогда, соответственно, и будет запущено движение транспорта по Ташкентской", - пояснили, в свою очередь, в ТТУ.