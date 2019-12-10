16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе вдвое выросла заболеваемость мышиной лихорадкой Автобусы №№ 3, 5д, 11, 48д временно изменят маршрут На светофорах на перекрестке Коммунистическая - Владимирская изменен режим работы В декабре Фрунзенский мост откроют лишь частично В Самаре запретили хоронить на четырех городских кладбищах

Общество

Движение по ул. Ташкентской в Самаре планируют открыть в конце декабря

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 323
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Движение по ул. Ташкентской от Московского шоссе в Самаре ориентировочно откроют в конце декабря. Это следует из переписки областного минтранса с ТТУ Самары в Twitter.

На вопросы о горожан о сроках открытия дороги в ведомстве уточнили, что это возможно лишь после ввода в эксплуатацию трамвайной линии.

"Документы проходят проверку в Госинспекции по строительному надзору. Ориентировочно, к концу декабря 2019 проверка будет закончена, тогда, соответственно, и будет запущено движение транспорта по Ташкентской", - пояснили, в свою очередь, в ТТУ.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5