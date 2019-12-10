В Самаре выберут победителей детского конкурса "Изобретая будущее"

В СОУНБ (Самара, проспект Ленина, 14а) 14 декабря в 14:00 состоится финал областного конкурса детских творческих проектов "Изобретая будущее" (6+).

В 2019 г. тема конкурса - "Устройства и приспособления для жизни без опасности": обеспечение собственной безопасности и самозащиты, охрана и безопасность дома или учебного заведения, снижение ущерба и негативных последствий во время экстренных и чрезвычайных ситуаций. На разрешение этих вопросов направлены работы юных изобретателей в этом году.

Ежегодно в конкурсе участвуют учащиеся самарских школ, центров дополнительного образования, технических кружков. Председателем жюри является Сергей Афанасьев - профессор, доктор химических наук, начальник отдела по разработке и защите объектов интеллектуальной собственности ОАО "Тольяттиазот". Среди членов жюри - Эдуард Попов, кандидат технических наук, изобретатель.

В финальный этап конкурса прошли 26 работ.