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Общество

Работа грузовой паромной переправы до Рождествено продлена до 15 декабря

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с положительными значениями температуры воздуха, установившимися в последние дни, работа грузовой паромной переправы г. Самара (Октябрьский спуск) - с. Рождествено (грузовая) продлевается до 15 декабря включительно, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

С 16 декабря организация грузового транспортного сообщения с с. Рождествено будет осуществляться по временной дороге - автозимник от с. Шелехметь до урочища Белые домики. Поддержание данной дороги в проезжем состоянии будет осуществляться в течение всего зимнего периода.

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