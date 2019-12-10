Работа грузовой паромной переправы до Рождествено продлена до 15 декабря

В связи с положительными значениями температуры воздуха, установившимися в последние дни, работа грузовой паромной переправы г. Самара (Октябрьский спуск) - с. Рождествено (грузовая) продлевается до 15 декабря включительно, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
С 16 декабря организация грузового транспортного сообщения с с. Рождествено будет осуществляться по временной дороге - автозимник от с. Шелехметь до урочища Белые домики. Поддержание данной дороги в проезжем состоянии будет осуществляться в течение всего зимнего периода.