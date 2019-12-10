Работа грузовой паромной переправы до Рождествено продлена до 15 декабря

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В связи с положительными значениями температуры воздуха, установившимися в последние дни, работа грузовой паромной переправы г. Самара (Октябрьский спуск) - с. Рождествено (грузовая) продлевается до 15 декабря включительно, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.