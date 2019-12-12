Школьники Борского района осваивают цифровые технологии

В рамках федерального проекта "Современная школа", входящего в нацпроект "Образование", на территории Юго-Восточного образовательного округа губернии открылись "Точки роста" - центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Здесь в комфортабельных и оборудованных по последнему слову техники аудиториях учителя преподают информатику, технологию, основы ОБЖ, а также программы дополнительного образования и внеурочной деятельности.

"Точка роста" в средней школе №2 села Борское открыла свои двери в сентябре 2019-го. Приходят сюда и первоклашки, и будущие выпускники - новые технологии всем интересны.

Ученица 10-го класса местной школы Анастасия Сафонова провела в аудитории "Точки роста" для родителей, общественников и сверстников виртуальную экскурсию, посвященную местам памяти Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и тому, какое участие в ней приняла Самара. В своем выступлении ученица использовала интерактивный комплекс, который позволяет воспроизводить любые изображения и видеоролики в самом высоком качестве, так чтобы все даже самые мелкие детали были видны каждому зрителю. А в соседней аудитории одноклассник Анастасии Антон Жарков организовал для младшеклассников мастер-класс по управлению квадрокоптерами. Их, к слову, в местной "Точке роста" четыре. Научиться использовать их по максимуму - задача для учеников на ближайшие несколько месяцев.

"Мой ребенок приходит из школы с горящими глазами, рассказывает, как интересно у них проходят занятия в "Точке роста". Считаю, что такое современное оборудование помогает нашим детям получить качественное образование, увлечь детей конструированием, изобретательством. Замечательно, что стирается грань между сельской школой и городской", - отмечает Анастасия Соколова, мама ученика 5 кадетского класса Дмитрия Соколова.

Кстати, в январе следующего года одноклассник Дмитрия Соколова Матвей Начаев будет отстаивать честь второй Борской школы на областном конкурсе юных робототехников в Самаре. Его разработка уже фактически готова к "битве", осталось лишь запрограммировать робота.

Как отмечает директор школы Любовь Жабина, все педагоги, работающие в "Точках роста", прошли подготовку и тестирование по курсу "Гибкие компетенции проектной деятельности".

"Помимо четырех квадрокоптеров, мы получили 11 мощных ноутбуков, 3D-принтер, VR-шлем, а также электроинструменты для уроков технологии. Так что то самое "цифровое неравенство" между областным центром и селами, о котором еще совсем недавно говорили, сегодня сходит на нет".

Необходимо добавить, что, помимо второй школы в селе Борское, в этом году такие же "Точки роста" открылись на базе школ в Алексеевке и Утевке. Переоснащен по последнему слову техники кабинет технологии в ГБОУ СОШ №2 Нефтегорска: здесь созданы места для освоения учащимися лазерной резки и занятий робототехникой. Новое оборудование поставлено в рамках уже региональной составляющей федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Оно закуплено исключительно за счет средств бюджета Самарской области.

До конца 2022 года такие кабинеты будут открыты еще в трех школах Алексеевского, Борского и Нефтегорского районов. Кроме того, в ближайшие два года в округе будет открыто еще пять "Точек роста": в селе Петровка Борского района, в Нефтегорских школах №№ 1 и 3, в селе Герасимовка Алексеевского района, а также в селе Дмитриевка Нефтегорского района.

Добавим также, что в рамках региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка" в Борском Доме детского творчества "Гармония" с 1 сентября этого года работает мини-технопарк "Квантум", в котором дети изучают основы конструирования, робототехники, учатся программированию. И в течение ближайших трех лет на территории округа заработают еще пять мини-технопарков, что позволит увеличить охват детей программами технической направленности до 30%.

Оксана Бледнова, начальник Борского территориального отдела образования:

- Национальный проект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение страны в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. А цифровая трансформация системы образования позволяет обеспечить доступ учеников ко всем образовательным процессам и сервисам в режиме "единого окна". Теперь мы можем предоставить равные возможности всем детям для того, чтобы проявлять свои способности, а их родителям - активно влиять на образовательный процесс. Важно также, что, помимо овладения новыми знаниями, школьники развивают коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление.