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Общество

В Самаре организуют 86 елочных базаров

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем году в Самаре будут работать 86 муниципальных специализированных ярмарок по реализации хвойных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В настоящее время проводится конкурс по определению операторов данных ярмарок на территории городского округа Самара, подведение итогов которого запланировано на 17 декабря.

Официальная торговля хвойными деревьями на специализированных ярмарках начнется с 18 декабря 2019 года. До этого момента все "елочные базары" считаются незаконными, за исключением частных территорий.

Подробная адресная программа по продаже хвойных деревьев будет размещена дополнительно после определения операторов данных ярмарок.

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