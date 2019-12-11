В Самаре организуют 86 елочных базаров

В текущем году в Самаре будут работать 86 муниципальных специализированных ярмарок по реализации хвойных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время проводится конкурс по определению операторов данных ярмарок на территории городского округа Самара, подведение итогов которого запланировано на 17 декабря.

Официальная торговля хвойными деревьями на специализированных ярмарках начнется с 18 декабря 2019 года. До этого момента все "елочные базары" считаются незаконными, за исключением частных территорий.

Подробная адресная программа по продаже хвойных деревьев будет размещена дополнительно после определения операторов данных ярмарок.