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Кино Культура

В "Треугольнике" покажут новый фильм Кристофа Оноре

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, в 19:00 киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" приглашает на премьеру комедии Кристофа Оноре "Одной волшебной ночью" / On a Magical Night (2019, 18+).

На 72-м Каннском кинофестивале в рамках программы "Особый взгляд" Кьяра Мастроянни, сыгравшая в картине главную роль, получила приз в номинации "Лучшая актриса".

"Одной волшебной ночью" - высказывание о любви и том, во что она трансформируется со временем. Главная героиня фильма Мария уже много лет замужем, но позволяет себе наслаждаться вниманием молодых студентов. Один из романов заканчивается не слишком удачно, и Марии приходится покинуть свою парижскую квартиру. Теперь у нее есть много времени, чтобы поразмыслить о своем браке и истинных желаниях.

В главных ролях - Кьяра Мастроянни, Бенжамин Биолэй, Венсан Лакост, Коля Абитебул, Камилль Коттен.

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