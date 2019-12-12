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Общество

Житель Хворостянского района за распитие алкоголя в запрещенном месте арестован на пять суток

ХВОРОСТЯНКА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Хворостянского района, оштрафованный за распитие алкогольных напитков в запрещенном для этого месте, помимо штрафа, арестован на пять суток, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина, распивавший алкогольные напитки, был оштрафован сотрудниками полиции в соответствии со ст. 20.20 КоАП РФ ("Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах").

Рассмотрев дело, суд назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 600 рублей. Не оплатив штраф в установленный законом срок, мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Сумма штрафа удвоилась. Постановление о взыскании с мужчины административного штрафа в размере уже 1,2 тыс. руб. передано на исполнение в отдел судебных приставов Хворостянского района Самарской области.

Несмотря на то что сельчанин знал о назначенном ему административном штрафе, от погашения задолженности он уклонялся. В связи с этим судебным приставом-исполнителем в отношении нарушителя также был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25. В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья постановил признать мужчину виновным и назначить наказание в виде административного ареста.

Теперь мужчине придется не только погасить административный штраф, но и провести пять суток под арестом.

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