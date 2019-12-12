Дмитрий Азаров вручил паспорта юным самарцам в День Конституции

В четверг, 12 декабря, в День Конституции РФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан Российской Федерации школьникам, которым исполнилось 14 лет.

Ежегодно во всех муниципальных образованиях региона проходит всероссийская гражданско-патриотическая акция "Мы — граждане России!", которая проводится с 2002 года при поддержке Правительства РФ и президента страны Владимира Путина.

"Эта акция уже стала традиционной. Есть три дня в году — 12 июня (День России), 22 августа (День Государственного флага РФ) и 12 декабря (День Конституции РФ), когда юным жителям области выдаются паспорта, — рассказала председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина. — Акция направлена на то, чтобы приобщить ребят к патриотическому воспитанию. Она всегда проходит с большим размахом, будь то область или район. На эту акцию приглашаются самые активные, творческие, спортивные ребята".

В правительство Самарской области в этом году пригласили 16 школьников из Самары и районов области. Это ребята, которые добились особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

Например, 14-летний Гор Маркарян учится в 8 классе самарской школы №37. В свободное время занимается футболом и баскетболом. В спорте и в учебе Гор стабильно показывает хорошие результаты. "Я очень горжусь тем, что паспорт мне будет вручать губернатор Самарской области", — отметил юноша перед началом торжественной церемонии.

По мнению главы региона, получение паспорта гражданина Российской Федерации — одно из важнейших событий в жизни молодого человека. И очень важно, что паспорт ребята получили в День Конституции РФ.

"Сегодня у вас особый день, который запомнится вам на долгие годы. Вы впервые получаете документ, который позволяет вам сделать шаг во взрослую жизнь, наделяет вас правами и обязанностями гражданина РФ", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что каждый из ребят — уже достойный гражданин нашей Родины и к 14 годам уже многого достиг в учебе, спорте, общественной деятельности. Многие ребята участвуют в добровольческом движении. "В трудную для человека минуту вы приходите на помощь. Вы готовы тратить свои силы, энергию и талант для того, чтобы помогать другим людям. Это важно для каждого гражданина и государства в целом", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор рассказал, что перед ребятами открыты все дороги, а государство сегодня создает все возможности для их самореализации. В значительной степени этому способствуют национальные проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня у детей есть возможность учиться в новых школах на новом оборудовании. Мы по всей области открываем "Точки роста", новые технопарки, кванториумы. Все это работает на то, чтобы человек мог себя реализовать, получить дополнительные знания и определиться со своим будущим, выбрав себе профессию. Вопросы профориентации очень важны", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров спросил у ребят, кем они видят себя в будущем. Школьник из Тольятти Алексей Чупров рассказал, что он хочет стать программистом. В его активе уже есть победа в научно-практической конференции "Первые шаги в науку" всероссийской акции "Робототехника". Также он является призером регионального этапа Робофест. "Я тоже хотел быть программистом, выучился на него и некоторое время работал. Цифровые технологии — это самая бурно развивающаяся отрасль знаний, — отметил губернатор. — Развитие цифровых технологий меняет наше общество. И эти знания пригодятся всем, чем бы вы ни занимались".

Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергею Бурцеву договориться с преподавателями детского технопарка "Кванториум Тольятти" о том, чтобы Алексей Чупров мог там заниматься.

Говоря о пользе знаний, глава региона напомнил, что с 1 сентября в школах региона появился новый предмет — история Самарской области. "Чем больше мы знаем об истории родной земли, тем больше мы влюбляемся в наш прекрасный край", — резюмировал губернатор и пожелал ребятам дальнейших успехов.