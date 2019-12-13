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Пожары Происшествия

За сутки в Самарской области сгорели четыре бани

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировано четыре пожара в банях, к счастью, без пострадавших, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Горели бани в Шенталинском, Большеглушицком, Пестравском районах и в Кинеле.

По размеру ущерба самый большой пожар произошел в частной бане на ул. Красноармейской с. Пестравка, где площадь пожара составила 40 кв. метров. На ликвидацию пожара было задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава.

Чуть меньше по площади (30 кв. м.) сгорела баня в п. Алексеевском на ул. Чапаевской. Причины пожаров устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает владельцам частных бань о соблюдении правил пожарной безопасности.

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