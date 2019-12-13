Житель Самарской области за самовольно занятый земельный участок заплатил штраф в 100 тыс. рублей

Судебные приставы взыскали с жителя Самарской области штраф в 100 тыс. руб. за самовольно занятый земельный участок. Долг мужчина оплатил после того, как узнал, что не сможет покинуть страну.

В отделе судебных приставов Волжского района Самарской области в отношении должника возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа, назначенного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области за административное правонарушение предусмотренное ст. 7.1 КоАП РФ "Самовольное занятие земельного участка".

Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено в адрес должника заказной почтой. Однако требование исполнительного документа в добровольный срок мужчиной исполнено не было.

В рамках исполнительного производства работниками Службы судебных приставов должник был вызван в отдел судебных приставов Волжского района Самарской области. На приеме судебным приставом-исполнителем гражданину было вручено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации и разъяснен порядок снятия данного ограничения.

Узнав, что не сможет покинуть пределы страны, пока не погасит задолженность, мужчина поспешил полностью оплатить штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Запрет на выезд за пределы Российской Федерации снят.