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Муниципалитеты Власть и политика

В День Конституции Денис Волков провел личный прием граждан

ТОЛЬЯТТИ. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вчера, 12 декабря 2019 года, Денис Волков, депутат Самарской губернской думы, провел Общероссийский день приема граждан по личным вопросам. Этот день с 2013 года по указу президента страны Владимира Путина приурочен к Дню Конституции России.

Фото: Фото предоставлено автором

Личный прием состоялся в Общественной приемной по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 90. Обращения заявителей касались улучшения жилищных условий, вопросов капитального ремонта, оплаты услуг за вывоз ТКО, благоустройства территорий и защиты прав потребителей. Все озвученные в тот день проблемы Денис Волков взял на контроль.

Напомним, основной задачей проведения Общероссийского приёмного дня граждан является реализация прав заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в государственные органы или органы местного самоуправления от уполномоченных лиц государственных органов или органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Записаться на прием можно по следующим адресам:

- г. Самара, ул. Революционная, 107,
- г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 90,
- г. Тольятти, ул. Революционная, 11/33.

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