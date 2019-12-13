В школах региона уроки в формате виртуальной реальности становятся привычными

Ученики чапаевской школы №4 получили возможность изучать привычные предметы в новом формате. Теперь учителя и школьники используют в образовательном процессе технологии виртуальной реальности. Сегодня в школе прошел семинар, в ходе которого педагоги поделились первым опытом с коллегами из Юго-Западного округа.

Кабинеты технологии образовательной организации оснащены новым оборудованием - шлемом виртуальной реальности и 3D-принтером. Высокотехнологичные гаджеты появились благодаря региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". Всего в стране реализуется 12 национальных проектов, инициированных грезидентом РФ, в регионе работа по всем направлениям находится под контролем губернатора Дмитрия Азарова.

На прошедшем семинаре обсудили множество вопросов: как такое оборудование установить, какие программы необходимы для полноценного использования, как именно его применяют на уроках.

"Одним из наиболее популярных направлений для развития виртуальной и дополненной реальности стало образование, - уверена директор школы №4 Ирина Филатова. - Существует много различных вариантов применения современных технологий в этой области - от простых школьных туров по Древнему Египту на уроках географии до обучения специалистов для работы на сверхскоростном поезде или космической станции. Используя 3D-графику, можно детализированно показать химические процессы вплоть до атомного уровня. Виртуальная реальность способна не только дать сведения о самом явлении, но и продемонстрировать его с любой степенью детализации".

Например, в школе уже проведен экспериментальный урок по физике. Он был посвящен теме электрического тока в простейшей электрической цепи. Надев шлем, пользователь оказался в комнате перед столом, на котором была визуализирована простейшая электрическая цепь. Далее он попадал внутрь проводника, где ему предстояло изучить его строение.

Вместе с учениками, уже освоившими VR-шлем, учитель технологии Галина Зинина и учитель биологии Светлана Лужанская наглядно продемонстрировали коллегам, как применяют оборудование на уроках. Ребята "обустроили" кухню в виртуальной квартире, оказались внутри кровеносной и нервной систем организма человека, посетили виртуальную экскурсию в музее. Некоторые педагоги, тоже "примерив" шлем, прочувствовали на себе, что такое дополненная реальность.

В школе №2 поселка Безенчук надеются, что к ним тоже поступит такое оборудование, но директор образовательной организации Ольга Маряскина уже отметила плюсы модного гаджета: "У школьников часто пропадает интерес к урокам. Они привыкли к компьютерам, планшетам, умеют существовать в цифровой среде. Теперь они могут погружаться в предмет совсем на ином уровне, интересном и новом для подростков".

Шлем виртуальной реальности уже есть в школе села Масленниково Хворостянского района, он получен в рамках проекта "Точка роста", другого направления нацпроекта "Образование". Учитель Виталий Букреев еще только начал работать с VR-технологией, поэтому задал множество вопросов, связанных с программным обеспечением. В завершение встречи Галина Зинина также порекомендовала коллегам специальные курсы, на которых дополнительно обучалась работе с виртуальными технологиями.

"Нам, учителям, и самим предстоит многому научиться, - призналась Галина Зинина, - так что новые технологии не только школьников мотивируют к обучению, но и нам позволяют развиваться в профессии. Надеюсь, в дальнейшем мы с коллегами продолжим обмениваться накопленным опытом".