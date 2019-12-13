Учителя из Отрадного могут наказать за переход дороги с детьми в неположенном месте

В Отрадном прокуратура начала проверку из-за появившегося в Интернете видео, на котором учитель с младшеклассниками переходит дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Инцидент произошел 4 декабря. 28 учеников 2 класса одной из школ шли в сопровождении учителя по ул. Пионерской в сторону ул. Гайдара в Музей истории города.

При этом учитель переводил детей через проезжую часть не по пешеходному переходу, не остановился в начале колонны и не дождался, пока все дети перейдут дорогу. Фактически школьники двигались по дороге без контроля сопровождающего. Кроме того, сотрудник школы не использовал специальные предупредительные элементы.

Также выяснилось, что учитель не уведомил администрацию образовательного учреждения о посещении музея.

После проверки директору школы внесли представление, а в отношении учителя возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.