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Образование Общество

Отрадненская прокуратура пытается заставить двух детей не прогуливать школу

ОТРАДНЫЙ. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном прокуратура направила в суд два иска в защиту прав школьников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что две ученицы школы в 2018/2019 учебном году пропускали занятия без уважительной причины, плохо осваивали образовательную программу и не выполняли заданий педагогов. Органы системы профилактики провели профилактическую работу, но она не дала результатов. По итогам учебного года школьницы не ликвидировали академическую задолженность. А в 2019/2020 учебном году несовершеннолетние вообще не приступили к обучению.

Так как Семейный кодекс РФ обязывает родителей обеспечить детям получение общего образования, прокурор Отрадного направил в суд иски с требованием к законным представителям несовершеннолетних исполнить свои обязанности.

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