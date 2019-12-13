Отрадненская прокуратура пытается заставить двух детей не прогуливать школу

В Отрадном прокуратура направила в суд два иска в защиту прав школьников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что две ученицы школы в 2018/2019 учебном году пропускали занятия без уважительной причины, плохо осваивали образовательную программу и не выполняли заданий педагогов. Органы системы профилактики провели профилактическую работу, но она не дала результатов. По итогам учебного года школьницы не ликвидировали академическую задолженность. А в 2019/2020 учебном году несовершеннолетние вообще не приступили к обучению.

Так как Семейный кодекс РФ обязывает родителей обеспечить детям получение общего образования, прокурор Отрадного направил в суд иски с требованием к законным представителям несовершеннолетних исполнить свои обязанности.