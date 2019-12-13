16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Луцкой в Самаре временно ограничат движение У Самарской рыбоохраны сменился начальник Из-за долгов за тепло 12 УК Самары могут лишиться лицензии Житель Самарской области за самовольно занятый земельный участок заплатил штраф в 100 тыс. рублей Бизнесмены Самары выступили с предложением не эвакуировать автомобили, если они не мешают движению

Общество

В нефтегорском культурно-досуговом центре откроют кинозал "Арт-Фильм"

НЕФТЕГОРСК. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 14 декабря, в 17:00 в межпоселенческом культурно-досуговом центре "Нефтяник" (Нефтегорск, ул. Нефтяников, 22) откроется кинозал "Арт-Фильм".

Зрительный зал будет работать как кинозал пять дней в неделю, а два дня - как культурно-досуговое учреждение.

Одной из причин открытия кинозала в Нефтегорске является отсутствие кинозалов в радиусе 80 км. А бюджетная цена билетов сделает поход в кино доступным для всех слоев населения.

По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будут отдавать российским фильмам.

Переоборудование зрительного зала в кинозал провели в рамках нацпроекта "Культура" для приобщения большего количества жителей области к культурно-массовым мероприятиям и популяризации российского кино при финансовой поддержке Фонда кино и министерства культуры РФ. Нацпроект "Культура" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области нацпроект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5