В нефтегорском культурно-досуговом центре откроют кинозал "Арт-Фильм"

В субботу, 14 декабря, в 17:00 в межпоселенческом культурно-досуговом центре "Нефтяник" (Нефтегорск, ул. Нефтяников, 22) откроется кинозал "Арт-Фильм".

Зрительный зал будет работать как кинозал пять дней в неделю, а два дня - как культурно-досуговое учреждение.

Одной из причин открытия кинозала в Нефтегорске является отсутствие кинозалов в радиусе 80 км. А бюджетная цена билетов сделает поход в кино доступным для всех слоев населения.

По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будут отдавать российским фильмам.

Переоборудование зрительного зала в кинозал провели в рамках нацпроекта "Культура" для приобщения большего количества жителей области к культурно-массовым мероприятиям и популяризации российского кино при финансовой поддержке Фонда кино и министерства культуры РФ. Нацпроект "Культура" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области нацпроект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".