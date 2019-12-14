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Пожары Происшествия

При тушении пожара в доме в Сызрани обнаружены тела мужчины и женщины

СЫЗРАНЬ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 декабря, в 0:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Советская, 152, в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

По данным чрезвычайной службы, площадь пожара составила 40 кв. метров. В борьбе с огнем участвовали 52 человека, которые использовали 17 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 0:34.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения пожара были обнаружены тела 61-летнего мужчины и женщины, личность которой устанавливается.

Так же устанавливается причина гибели людей и обстоятельства возникновения пожара.

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