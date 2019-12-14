В Самарском университете состоялось заключительное занятие Школы межнациональных коммуникаций

В Межвузовском гуманитарном музейном центре Самарского университета состоялось заключительное занятие Школы межнациональных коммуникаций #ШМК2019. По итогам девяти встреч проекта организаторы провели круглый стол и вручили сертификаты самым активным участникам.

В начале финального занятия слушатели #ШМК2019 в онлайн-формате познакомились с еще одним героем проекта. На этот раз им стал артист балета панамского происхождения Диего-Эрнесто Кальдерон Армьен. Диего занимался танцевальным искусством с раннего детства, а в 16 лет серьезно увлекся балетом. Семья танцовщика поддержала его желание развиваться профессионально: Диего окончил Московскую государственную академию хореографии, а с 2018 года работает в труппе Самарского академического театра оперы и балета. По его словам, привыкать к жизни в России и, в частности, в Самаре ему не было трудно, а русский язык он освоил фактически за год, что было чрезвычайно удивительно для участников встречи, которые отметили, что речь Диего очень свободная и грамотная. Гость рассказал о народной культуре и бытовой жизни Панамы, о своей семье, об отношениях родителей и детей на его родине, об отличительных чертах панамцев и русских. Отвечая на один из самых важных вопросов к героям #ШМК2019, Диего подчеркнул, что ценным качеством русского народа считает дисциплинированность и любознательность, неиссякаемое желание расширять свой кругозор, заниматься саморазвитием. Сильными национальными чертами жителей Панамы гость встречи назвал жизнелюбие, чувство юмора, проявляющееся во всех сферах бытия, спокойное отношение к незначительным вещам и мелким конфликтам.

Во второй половине встречи подводились итоги проекта. Давая обратную связь, многие участники отметили, что благодаря девяти занятиям #ШМК2019 осознали, насколько богата и уникальна каждая народная культура, насколько мудрое общечеловеческое наследие она в себе несет. По словам слушателей, очень ценным было нововведение этого года: встречи с героями, экспертами-практиками в области межнациональных отношений. Все участники единогласно высказались за продолжение этого опыта живых встреч с представителями национально-культурных центров и знаковыми для города людьми, являющимися яркими примерами успешного межнационального общения. Многие слушатели #ШМК2019 поделились, что по завершении официальной части занятий лично общались с почетными гостями, обговаривали возможности совместных проектов и мероприятий.

Очень важно, что помимо студентов самарских вузов гуманитарного профиля участниками #ШМК2019 стали люди, продолжающие свое профессиональное развитие и работающие в сфере межнациональных коммуникаций, молодежной политики, туризма, образования, науки, социальных проектов. В завершении финального занятия организаторы вручили самым активным слушателям сертификаты от Совета ректоров вузов Самарской области и Самарского университета, пригласив всех собравшихся к участию в следующих курсах Школы межнациональных коммуникаций.

Проект "Школа межнациональных коммуникаций" реализуется с 2013 года при поддержке Правительства Самарской области. #ШМК2019 проводится автономной некоммерческой организацией "Научно-Просветительский Центр "Университет" в сотрудничестве с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва, Межвузовским гуманитарным музейным центром Самарского университета, Советом ректоров вузов Самарской области, Государственным казенным учреждением Самарской области "Дом дружбы народов" и центром обучения "ПРАТОН". Информационные партнёры проекта — портал "Волга Ньюс", "Волжская коммуна", интернет-журнал "Другой город", "Самарская газета", агентство коммуникаций "ПРАТОН".

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