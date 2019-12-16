В Самарской области немного потеплеет и пойдет снег

В Самарской области с понедельника, 16 декабря и до середины рабочей недели прогнозируют снег, сообщает "Приволжское УГМС".

Выпадение осадков местами обещают уже сегодня днем. Температура воздуха опустится до -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами гололедица. Ночью -2…-7, ветер сменится на южный, пройдет небольшой и умеренный снег.

Во вторник, 17 декабря, будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0…-5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -1…-6 градусов, выпадут осадки.

В среду, 18 декабря, днем будет облачно, пройдет снег. Температура воздуха -3…+2. Ветер западный 7-12 м/с.