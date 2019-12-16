СГИК может возглавить советник главы технического университета Ольга Наумова

Ректором Самарского института культуры может стать советник главы технического университета Ольга Наумова, пишет "Самарское обозрение".

1 января 2020 г. ректору Самарского государственного института культуры (СГИК) Элеоноре Куруленко исполнится 70 лет. И по федеральному законодательству, и по уставу вуза занимать далее эту должность она уже не вправе. Очевидного преемника внутри вуза у Куруленко нет.

В связи с этим, хотя некоторые фамилии из числа сотрудников СГИК назывались, также возникла и высокая вероятность того, что вуз в итоге возглавит человек со стороны. Речь идет об Ольге Наумовой, которая сейчас является советником при ректорате по СМИ Самарского государственного технического университета и возглавляет редакции вузовских изданий "Технополис" и "Инженер".

Широкому кругу журналистов она стала известна несколько лет назад как пресс-секретарь депутата Госдумы Александра Хинштейна, когда он первый срок представлял Самарскую область в нижней палате российского парламента. Она также была помощником Дмитрия Азарова до того, как бывший мэр Самары и член Совета Федерации стал губернатором.

О том, что именно Наумова может вскоре возглавить СГИК в качестве исполняющего обязанности ректора, изданию сообщил источник в ученом совете вуза. Вскоре после этого еще один его представитель рассказал, что о готовящемся назначении уведомлены уже многие члены совета.

Аналогичной информацией располагают и в совете ректоров Самарской области. Сама Ольга Наумова в конце минувшей недели подтвердила "Самарскому обозрению", что ее кандидатура рассматривается в Министерстве культуры РФ, которое является учредителем вуза. Она также заметила, что возможны и другие кандидаты.

Еще возможен вариант отсрочки перемен. Дело в том, что очень многие сотрудники вуза настроены на сохранении в должности Элеоноры Куруленко хотя бы до конца учебного года, поскольку, по словам одного из членов ученого совета, "мы входим в сложнейший период аккредитации". (Заявление на начало процедуры в Рособрнадзор планируется подать в феврале–марте 2020 года.)