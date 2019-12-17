Центры "Точка роста" меняют образовательный процесс

Уже почти четыре месяца в четырех школах Сызранского района работают Центры "Точка роста", которые открылись в сентябре 2019 года в рамках реализации федерального проекта "Современная школа". Практически с момента своего открытия они наглядно демонстрируют, как достигается одна из основных целей национального проекта "Образование" — обновление содержания, технологий и методов обучения. "Точки роста" стали центрами притяжения для школьников не только Сызранского района, но и для ребят из школ города Сызрани.

11 декабря в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и мини-кванториуме, функционирующим на базе "Центра образования" посёлка Варламово, побывали на экскурсии шестиклассники школы № 22 Сызрани.

Цель работы Центра "Точка роста" и мини-кванториума — повысить качество подготовки школьников, развить у них современные технологические и гуманитарные навыки. Для решения этих задач были изменены рабочие программы таких школьных предметов, как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". На уроках ребята занимаются 3D-моделированием, осваивают работу с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, учатся оказывать первую медицинскую помощь, отрабатывая навыки на современных тренажерах-манекенах.

После уроков кабинеты тоже не пустуют. Ребята получают дополнительное образование, занимаясь медиатворчеством, проектной деятельностью или шахматами. На базе кабинета проектной деятельности функционирует объединение волонтеров, организована работа первичного отделения Российского движения школьников, проводятся социокультурные мероприятия.

Детский мини-технопарк "Квантум" — это уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Школьники обучаются проектной деятельности, ТРИЗ, 4К-компетенциям, решению реальных производственных задач. В учреждении функционируют четыре квантума: робо-квантум, IT-квантум, квантум виртуальной реальности и хай-тек цех, оснащенный 3D-принтером, лазерным и фрезерным станками. Хай-тек цех — высокотехнологичная лаборатория. Здесь можно изготовить любую деталь или устройство, начиная от статуэтки любимого персонажа, заканчивая электронным устройством. Это сердце мини-технопарка, где воплощаются самые смелые идеи.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и мини-кванториум доступны не только для обучающихся "Центра образования" поселка Варламово. В кабинетах "Точки роста" проходят курсы предпрофильной подготовки по программам "Фотограф" и "Профессия психолог" для 9-классников всего Западного образовательного округа.

Ребята из Школы № 22 Сызрани с огромным интересом слушали рассказ руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" поселка Варламово Владимира Родникова. Он рассказал, как проходят уроки, показал современное оборудование кабинетов и предложил детям подумать, как еще можно было бы применить оснащение центра. Школьники увидели уже собранные другими учениками модели, попробовали оказать первую помощь манекену, запустить квадрокоптер, а кому-то даже удалось с помощью специального шлема побывать в виртуальном мире.

Судя по реакции ребят, им было жаль, что мероприятие уже закончилось, но ждать им осталось не слишком долго. Планируется, что уже в следующем году в их родной школе тоже появится Центр "Точка роста". Ведь после сельских школ Самарской области настанет черед общеобразовательных учреждений малых городов.

Планируется, что в результате работы "Точки роста" каждый год программой основного образования будет охвачено 100% детей. То есть все ученики с 1 по 11 класс будут посещать центр в соответствии с учебным планом, а на дополнительные занятия будут ходить не менее 70% от общего числа обучающихся.

Юлия Игошкина, учитель информатики "Центра образования" пос. Варламово:

— В рамках предметной области "Информатика" школа получила новейшие компьютеры, интерактивный комплекс, 3D-принтер, шлем VR/AR, квадрокоптеры. На уроках и во внеурочной деятельности ребята учатся конструировать и моделировать, осваивают объемную визуализацию, работают с виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностью. 3D-технологии позволяют значительно расширить возможности образовательного процесса и сделать его более эффективным и визуально-объемным. Все это повышает мотивацию учеников и разнообразит процесс изучения тех или иных тем. В будущем полученные знания особенно пригодятся тем ребятам, которые планируют учиться по специальностям технической направленности.

Владимир Родников, руководитель Центра "Точка роста" пос. Варламово:

— Так сложилось, что раньше в сельской местности и малых городах у детей было меньше доступа к современным техническим новинкам и меньше возможности создавать и воплощать свои проекты. Теперь же для этого нет никаких преград.

В центре работают учителя, которые в дистанционном режиме прошли обучение по таким компетенциям, как командная работа, креативное и критическое мышление, а на очных сессиях в технопарках "Кванториум" отработали техники проведения занятий по обучению навыкам программирования, ЗD-моделирования и ЗD-печати, разработки виртуальной реальности, управлению коптером. Они учатся постоянно. Ведь педагоги, работающие в Центре "Точка роста", это не просто учителя. Это люди, которые находятся на гребне надвигающейся эры высокотехнологичного мира, им необходимо разбираться не только в сложных технических устройствах, но и быть примером для своих учеников, задавая им вектор развития, помогая осваивать новые технологии. В результате дети должны получить навыки работы с материалом, уметь конструировать, программировать, создавать виртуальные миры, придумывать и воплощать самые разнообразные, порой даже фантастические идеи.

Сейчас в нашем Центре в рамках сетевого взаимодействия проходят дни открытых дверей, занятия, ознакомительные экскурсии, а также обучающие семинары для преподавателей Западного округа, на которых наши педагоги делятся опытом работы.

Восхищение, удивление и живой интерес к тому, что дети видят в "Точке роста", говорит о том, что это им нужно, а значит, послужит хорошим стимулом в учебе и поможет стать конкурентоспособными в современном мире.

Ирина Парфенова, директор "Центра образования" пос. Варламово:

— Центр "Точка роста" активно развивается. Прошло немного времени с его открытия, а он уже стал важнейшим звеном образовательного прогресса, в котором интересно участвовать и взрослым, и детям. Несмотря на то что центр ориентирован на определенные предметные области, многие учителя нашли применение новому оборудованию, используя его на своих уроках.

Уже сейчас ребята совместно с педагогами делают первые шаги, участвуя в различных конкурсах и мероприятиях. Например, в областных конкурсах: на лучшую 3D-модель для школ и кружков Самары; образовательных программ технической направленности; молодых педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, других.

Безусловно, каждый ребенок найдет "свою точку роста" и будет развиваться в том направлении, которое ему интересно, воплощать свои самые смелые идеи, занимаясь в мини-технопарке и Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".