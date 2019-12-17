16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк и Кошелев-банк прокредитуют регион на 5,3 млрд рублей В Самаре стартует форум "Мой бизнес 63" На бизнес-форуме в Самаре обсудили инвестиционный имидж региона В 2020 году жители региона старше 50 лет смогут получить новую профессию Выбирая банк, стоит присмотреться к тем, кто учитывает предпочтения клиентов

Экономическая политика Экономика и бизнес

Сбербанк и Кошелев-банк прокредитуют регион на 5,3 млрд рублей

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбербанк России и Кошелев-банк (Самара) предоставят Самарской области невозобновляемые кредиты на общую сумму 5,3 млрд руб., сообщает interfax-russia.ru. Средства и привлекаются регионом на финансирование дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена, предложенная Сбербанком в четырех аукционах по привлечению линий на 500 млн руб. каждая сроком на 730 дней, составила 66,034 млн руб. (6,61% годовых) при начальной цене контракта 74,897 млн рублей.

Еще в одном аналогичном аукционе цена победителя составила 68,031 млн руб. (6,81% годовых).

Контракты по открытию трех кредитных линий на ту же сумму сроком на 1095 дней при стартовой цене 112,397 млн руб. Сбербанк предложил подписать по ценам 99,846 млн руб. (6,66% годовых, два контракта) и 102,094 млн руб. (6,81% годовых, один контракт).

Годовую линию на 500 млн руб. Сбербанк предоставит за 34,22 млн руб. (6,86% годовых) при начальной цене 37,399 млн рублей.

Также Сбербанк откроет региону кредитную линию лимитом 300 млн руб. на 1095 дней за 59,907 млн руб. (6,66% годовых). Начальная цена составляла 67,438 млн рублей.

Во всех 10 аукционах помимо победителя принимал участие банк "ФК Открытие", в четырех — Промсвязьбанк, в двух — Кошелев-банк.

При этом Кошелев-банк победил в торгах на право заключения договора предоставления кредитной линий с лимитом 500 млн на один год, предложив за контракт 31,415 млн руб. (6,3% годовых) при максимальной цене 37,399 млн рублей. В этом аукционе также участвовали Сбербанк, Альфа-банк и "ФК "Открытие".

Госдолг области на 1 декабря 2019 г. составлял 50,224 млрд рублей. В структуре госдолга 32,840 млрд руб. приходится на ценные бумаги, 17,384 млрд руб. — на бюджетные кредиты.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5