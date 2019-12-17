Сбербанк и Кошелев-банк прокредитуют регион на 5,3 млрд рублей

Сбербанк России и Кошелев-банк (Самара) предоставят Самарской области невозобновляемые кредиты на общую сумму 5,3 млрд руб., сообщает interfax-russia.ru. Средства и привлекаются регионом на финансирование дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена, предложенная Сбербанком в четырех аукционах по привлечению линий на 500 млн руб. каждая сроком на 730 дней, составила 66,034 млн руб. (6,61% годовых) при начальной цене контракта 74,897 млн рублей.

Еще в одном аналогичном аукционе цена победителя составила 68,031 млн руб. (6,81% годовых).

Контракты по открытию трех кредитных линий на ту же сумму сроком на 1095 дней при стартовой цене 112,397 млн руб. Сбербанк предложил подписать по ценам 99,846 млн руб. (6,66% годовых, два контракта) и 102,094 млн руб. (6,81% годовых, один контракт).

Годовую линию на 500 млн руб. Сбербанк предоставит за 34,22 млн руб. (6,86% годовых) при начальной цене 37,399 млн рублей.

Также Сбербанк откроет региону кредитную линию лимитом 300 млн руб. на 1095 дней за 59,907 млн руб. (6,66% годовых). Начальная цена составляла 67,438 млн рублей.

Во всех 10 аукционах помимо победителя принимал участие банк "ФК Открытие", в четырех — Промсвязьбанк, в двух — Кошелев-банк.

При этом Кошелев-банк победил в торгах на право заключения договора предоставления кредитной линий с лимитом 500 млн на один год, предложив за контракт 31,415 млн руб. (6,3% годовых) при максимальной цене 37,399 млн рублей. В этом аукционе также участвовали Сбербанк, Альфа-банк и "ФК "Открытие".

Госдолг области на 1 декабря 2019 г. составлял 50,224 млрд рублей. В структуре госдолга 32,840 млрд руб. приходится на ценные бумаги, 17,384 млрд руб. — на бюджетные кредиты.