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Общество

От речпорта начал ходить теплоход Ом до с. Подголятино

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 декабря, из речного порта Самары начал ходить теплоход Ом до с. Подголятино, что на правом берегу Волги в километре от с. Рождествено. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил сменный помощник начальника речного вокзала Самары.

По данным сменного помощника, сегодня Ом проделал три рейса. А 18 декабря планируется осуществить четыре рейса: в 8:00, 12:30, 15:00 и в 17:00.

Путь из Самары в Подголятино занимает примерно 20 минут, высадка и посадка пассажиров производится с носа теплохода по трапу на берег. На пристань Проран теплоход не заезжает.

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