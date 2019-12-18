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Общество

Самара - 15 в рейтинге самых высоких главных елок городов России

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара в рейтинге самых высоких главных новогодних елок в городах России 2019 - 2020 заняла 15 место с главной елкой города на пл. Куйбышева высотой 25 м, пишет turstat.com. Она была установлена 12 декабря, а торжественное зажигание огней Дедом Морозом состоится 22 декабря.

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.

Топ-10 городов России с самыми высокими новогодними елками на Новый 2020 год составили Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).

Главные елки в Москве и Уфе — это живые ели.

В топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками входят Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Иркутск (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Кемерово (25 м), Омск (23 м), Йошкар-Ола (23 м), Хабаровск (23 м), Благовещенск (22 м), Краснодар (22 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Калуга (22 м) и Мурманск (22 м).

Топ-30 городов по высоте новогодних елок дополняют Великий Новгород (21 м), Ижевск (20 м), Челябинск (20 м) и Ростов-на-Дону (20 м).

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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