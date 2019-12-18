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Общество

Приставы выдворили с территории региона 10 нелегалов

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За минувшую неделю судебные приставы выдворили с территории Самарской области 10 иностранных граждан, нелегально находившихся на территории РФ, сообщает региональное УФССП. Среди них граждане Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Молдовы.

Всего с начала 2019 г. отправлено на родину 708 нелегальных мигрантов, причем 338 уехали за свой счет.

"Мигранты, могут въехать в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания, гражданам необходимо добровольно покинуть чужую для них страну. Не делая этого, они нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации", — поясняют в ведомстве.

Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тыс. руб. с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в Россию не ранее, чем через пять лет.

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