Сотрудники КНПЗ с волонтерами благотворительного фонда "Старость в радость" поздравили подопечных Дубовоуметского пансионата для ветеранов войны и труда с Новым годом

Несколько лет подряд в середине декабря нефтепереработчики навещают пожилых людей - жильцов пансионата, предварительно собрав красивые, вкусные, полезные подарки. Коллектив Куйбышевского НПЗ уже знает, что может доставить радость старикам: мини-елочки, мягкие игрушки, конфеты, чай и кофе, домашние соленья и варенья, духи и кремы, полотенца и носочки, настенные календари, сканворды и шахматы - все это было собрано заводчанами в рамках акции "Старость в радость".

Подопечные пансионата гостям всегда рады. Волонтеры фонда привезли им спектакль, а заводчане (то есть, конечно, Дед Мороз и Снегурочка) - мешок с подарками, и не один.

Лаборанту химического анализа АО "КНПЗ" Юлии Соколовой к роли Снегурочки не привыкать: с детства не раз доводилось бывать внучкой Деда Мороза. А вот ее коллега Антон Чугункин освоил амплуа зимнего волшебника уже на заводе.

- Я часто участвую в мероприятиях для детей, а для старшего поколения выступал впервые, - признался Антон. - И мне показалось, что старикам Дед Мороз нужен даже больше, чем мальчишкам и девчонкам. Новый год - семейный праздник, и я рад, что мы создали новогоднее настроение одиноким пожилым людям и увидели радость в их глазах!

В конце праздника Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому подопечному заветный пакет, собранный в соответствии с их пожеланиями.

Николай Зорин, например, загадал получить на Новый год книги.

- Когда-то была у меня полная Большая советская энциклопедия, - вспоминает Николай Дмитриевич. - Однажды сын, листая ее, спросил: "Папа, а от какой обезьяны произошел человек?" И начал перечислять породы, но я его остановил: "Человек произошел от любопытной обезьяны, сынок. От той, которой просто сидеть на ветке было скучно". Именно любопытство - причина моей любви к чтению.

А Антонина Константиновна Яшенькина, честно говоря, уже и забыла, что писала новогодние пожелания: "Память совсем не та, что раньше! Но пакету с подарками я рада. Когда мы становимся старше, список желаний на Новый год все уменьшается. Пожилому человеку, такому как я, материальных вещей нужно минимум, важнее для нас общение, внимание. И очень приятно, что о нас не забыли: приехали поздравить, порадовать".