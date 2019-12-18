В Нефтегорске открылся кинозал "Арт-фильм"

В межпоселенческом культурно-досуговом центре "Нефтяник" в городе Нефтегорске 14 декабря состоялось торжественное открытие кинозала "Арт-фильм". В центре был специально переоборудован зал для показа кинофильмов на 500 посадочных мест. Планируется, что зал будет работать пять дней для показа кинофильмов, а два дня как культурно-досуговое учреждение, сохраняя все условия для занятий творческих коллективов МКДЦ "Нефтяник".

Организаторы проекта обещают, что цены на билеты в кино будут бюджетными, а афиша будет состоять, в основном из отечественных фильмов. Реализация проекта стала возможна благодаря национальному проекту "Культура", который реализуется по поручению Владимира Путина. В Самарской области проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы государственного совета по направлению "Культура".

Новый кинозал позволит приобщить наибольшее количество жителей региона к культурно-массовым мероприятиям и будет служить популяризации российского кино. Стоит отметить, что зрителей ожидают не просто кинопоказы патриотических и исторических, но и культурно-просветительские мероприятия.

"Этот проект действительно очень важен для нашего района. Ближайшие кинотеатры располагаются от нас в радиусе 80 км — в Кинеле или в Отрадном. А в Самару ехать еще дальше. При условии, что все билеты на новинки в нашем кинозале будут значительно дешевле, чем в Самаре, это особо значимый социальный проект. Все это обязательно привьет любовь жителей нашего района к киноискусству. Мы очень давно ждали такой проект", — рассказал руководитель МБУ "Культура" муниципального района Нефтегорский Андрей Булавин.

Программа кинозала "Арт-фильм" на 19 — 22 декабря:

"Тайна Мосли" (6+)

Мультипликационный фильм совместного производства Новой Зеландии и Китая для детей старше шести лет. В фильме рассказывается история о фантастическом существе по имени Мосли, который сбежал от тирании людей, узнав, что его вид был создан не для того, чтобы только рыхлить землю под чьим-то началом. В череде нелепых случаев Мосли попадает в закрытое царство существ его вида, которые избавлены от тирании, и ведут совсем иной образ жизни. Они собираются помочь Мосли освободить от людей его семью. Но за ними по пятам следует злой Охотник, который хочет вернуть фантастических существ в услужение человеку.

Сеансы:

19 декабря — 10:00; 13:35.

20-22 декабря — 10:00.

"Полицейский с Рублевки. новогодний беспредел 2" (12+)

Продолжение одной из самых успешных новогодних комедий прошлого года. В этот раз в сюжете ограбление ювелирного магазина и полицейские, которые побыстрее хотят раскрыть дело, чтобы наконец-то поехать на корпоратив. В фильме все знакомые актеры, кроме выбывшего из каста Александра Петрова.

Сеансы:

19 декабря — 11:45; 15:20; 20:30.

20 декабря — 11:45; 15:40.

21-22 декабря — 11:45; 17:05; 20:30.

"21 мост" (18+)

Американский боевик про продажных полицейских, против которых выходит один честный следователь, потерявший в детстве отца в перестрелке, и желающий отомстить наркокартелю.

Сеансы:

19 декабря — 21:55.

20 декабря — 13:35; 20:55.

21-22 декабря — 15:10.

"Фиксики против кработов" (6+)

Еще один детский мультфильм по мотивам знаменитого сериала про человечков, рассказывающих что и как работает.

21 -22 декабря — 13:35; 18: 55.

Стоимость билетов на все фильмы — 150-200 рублей.